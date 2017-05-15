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MP3: разработчик прекратил поддержку формата


15.05.2017 18:46

 

 

По Сети расходится новость о «смерти» формата MP3: Институт интегральных схем общества Фраунгофера (Fraunhofer Institute), специалисты которого разработали всемирно известный алгоритм кодирования звука в конце 1980-х годов, объявил о прекращении поддержки формата. 

 

Официально программа лицензирования была свернута ещё 23 апреля 2017 года, когда истёк срок действия патентов; соответствующее сообщение появилось на сайте Института. Создатели поблагодарили всех лицензиатов за их поддержку, благодаря которой MP3 в течение двух десятилетий оставался самым популярным форматом цифрового кодирования звуковой информации. Сегодня ему на смену приходят современные и намного более эффективные ISO-MPEG кодеки, такие, как AAC и MPEG-H. 

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