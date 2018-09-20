Универсальный цифровой музыкальный хаб, которым, по сути, является MP8, способен принимать аудиоданные из множества источников: по локальной сети, из интернета (посредством стриминг-сервисов), от мобильных устройств (Bluetooth), а также с CD, флешек, жёстких дисков и встроенного FM-тюнера. В цифровом виде он передаёт их дальше, на внешний ДАК. В его небольшом корпусе объединены CD-транспорт, сетевой проигрыватель с интернет-радио (11 000 станций на выбор), популярные HD стриминг-сервисы (Tidal, Qubiz), файловый плеер с USB-интерфейсом для внешних HDD и USB-флешек, работающий в диапазонах FM, FM-HD и DAB+ эфирный тюнер, а также Bluetooth-приемник с поддержкой aptX® и A2DP. Реализована поддержка медиасерверов UPnP c передачей данных вплоть до 192/24.