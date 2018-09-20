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MP8 от Т+А Elektroakustik – теперь с сертификатом Roon Ready


20.09.2018 11:00

 

 

Цифровой мультиисточник MP8, который выпускает немецкая компания-производитель аудио компонентов класса High End Т+А Elektroakustik, получила сертификат Roon Ready. Ранее ЦАП T+A DAC 8 DSD имел базисную лицензию Roon Tested.

 

Универсальный цифровой музыкальный хаб, которым, по сути, является MP8, способен принимать аудиоданные из множества источников: по локальной сети, из интернета (посредством стриминг-сервисов), от мобильных устройств (Bluetooth), а также с CD, флешек, жёстких дисков и встроенного FM-тюнера. В цифровом виде он передаёт их дальше, на внешний ДАК. В его небольшом корпусе объединены CD-транспорт, сетевой проигрыватель с интернет-радио (11 000 станций на выбор), популярные HD стриминг-сервисы (Tidal, Qubiz), файловый плеер с USB-интерфейсом для внешних HDD и USB-флешек, работающий в диапазонах FM, FM-HD и DAB+ эфирный тюнер, а также Bluetooth-приемник с поддержкой aptX® и A2DP. Реализована поддержка медиасерверов UPnP c передачей данных вплоть до 192/24. 

 

Для того, чтобы максимально раскрыть потенциал MP8, производитель настоятельно рекомендует использовать его вместе с фирменным ЦАПом 8 DSD. Управлять устройством можно с помощью пульта ДУ или мобильного приложения Т+А Music Navigator, а теперь и через фирменное приложение Roon.

 

В ближайшее время сертификацию Roon пройдут все остальные модели проигрывателей производства T+A Elektroakustik, выпущенные после 2016 года. 

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