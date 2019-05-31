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MrSpeakers Voce – штучная работа


31.05.2019 08:00

 

 

На российском рынке скоро появится в продаже флагманская модель линейки наушников американского бренда MrSpeakers – полноразмерные электростатические Voce. MrSpeakers Voce – штучная работа, они изготавливаются вручную, поэтому выпущены ограниченным тиражом.

 

Особенность устройства – очень большая, 88-миллиметровая диафрагма, благодаря чему наушники имеют расширенный диапазон низких частот. Стоит также отметить толщину драйверов – всего 2,4 микрона – что обеспечивает высокое разрешение звука, и использование ультратонких металлических статоров.

 

Амбушюры Voce сделаны из мягкой кожи Napa, оголовье — из нитинола, сплава титана и никеля, ультралёгкого и обладающего свойством памяти формы. Наушники имеют сменный кабель из осеребрённой меди и тефлоновый разъём кабеля для подключения к усилителю – с алюминиевым корпусом и пинами из меди с золотым покрытием. В комплект поставки входит футляр для переноски, сделанный из древесины грецкого ореха; его дверцы из акрилового стекла снабжены магнитными креплениями, предотвращающими нежелательное открывание. Внутрь футляра встроена стойка для правильного хранения наушников.

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