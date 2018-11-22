22.11.2018 13:20

Компания Naim выпустила программное обновление для устройств серии Mu-so; у пользователей появились новые возможности благодаря технологии Apple AirPlay 2.

Для загрузки обновления требуется iOS не ниже версии 11.4. С помощью AirPlay 2 функциональность компонентов Mu-So и Mu-So Qb значительно возрастает: можно скачивать музыку (подкасты, записи на YouTube) с Apple TV, iPhone или iPad и передавать её на Naim Mu-so/Mu-so Qb, а также любые имеющиеся акустические системы с поддержкой AirPlay 2.

При этом можно выбрать, какие именно и сколько громкоговорителей будут задействованы – в зависимости от того, хочет ли пользователь слушать музыку в одном помещении или предпочитает, чтобы один и тот же контент воспроизводился в нескольких комнатах или во всём доме.