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Mu-so c AirPlay 2


22.11.2018 13:20

 

 

Компания Naim выпустила программное обновление для устройств серии Mu-so; у пользователей появились новые возможности благодаря технологии Apple AirPlay 2.

 

Для загрузки обновления требуется iOS не ниже версии 11.4. С помощью AirPlay 2 функциональность компонентов Mu-So и Mu-So Qb значительно возрастает: можно скачивать музыку (подкасты, записи на YouTube) с Apple TV, iPhone или iPad и передавать её на Naim Mu-so/Mu-so Qb, а также любые имеющиеся акустические системы с поддержкой AirPlay 2.

 

При этом можно выбрать, какие именно и сколько громкоговорителей будут задействованы – в зависимости от того, хочет ли пользователь слушать музыку в одном помещении или предпочитает, чтобы один и тот же контент воспроизводился в нескольких комнатах или во всём доме.

 

Добавлено распознавание голоса и поддержка голосового помощника Siri: теперь для того, чтобы выбрать, какая композиция будет воспроизведена той или иной части дома, или задать воспроизведение одной и той же аудиозаписи для всех зон сразу, можно использовать не мобильное приложение, а голосовые команды. 

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