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«Мульти-источник» T+A MP 8


06.03.2018 09:00

 

 

Универсальный цифровой High End транспорт T+A elektroakustik MP8 – новинка в серии компактных устройств Series 8. Он рассчитан на совместную работу с любым цифро-аналоговым преобразователем по интерфейсу SPDiF (jitter free). Для максимального раскрытия потенциала новинки MP8 желательно использовать вместе с DAC 8.

 

Изящный корпус из чёрного и шлифованного серебристого алюминия скрывает CD-транспорт, сетевой проигрыватель с Интернет-радио (более 10 тысяч станций на выбор) и популярные HD-стриминг сервисы, такие, как Tidal, Deezer, Qobuz. Устройство поддерживает медиа серверы UPnP c передачей данных вплоть до 192/24. Также имеется файловый плеер с USB-интерфейсом для внешних HDD и USB флэш-карт, эфирный тюнер, работающий в диапазонах FM, FM-HD и DAB+, и Bluetooth-приемник с поддержкой aptX® и A2DP.

 

Если следовать рекомендациями производителя и использовать плеер MP 8 вместе с фирменным конвертером DAC 8, то коммутация осуществляется двумя кабелями (USB и отдельный сервисный интерфейс SYS Link). Управлять MP 8 можно со штатного пульта и через мобильное приложение T+A Control для iOS и Android. Размеры новинки: 9,5 x 27 x 27 см, вес 5 кг.

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