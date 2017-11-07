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Мультиэкранный процессор Key Digital KD-MLV4x2PRO


07.11.2017 13:49

 

 

Матричный коммутатор KD-MLV4x2PRO от Key Digital поддерживает разрешения SD, HD и VESA с апскейлингом до 1080p/1920x1200 на четыре HDMI и два аналоговых видео входа. 

 

Процессор обеспечивает бесшовные переключения, позволяя использовать любую большую видео панель или монитор в качестве видеостены. В полноэкранном режиме на экране может отображаться контент, передаваемый с любого из шести источников видео сигнала (четыре HDMI и два VGA). В режиме 4K Quadrant будут задействованы все четыре источника – изображение будет отображаться в виде четырёх секторов равнога размера. Наконец, в мультиэкранном режиме пользователь может выбрать основной источник сигнала – изображение с которого будет демонстрироваться в верхней, нижней, левой или правой части экрана – видя одновременно «картинки», транслируемые с трёх других источников. 

 

Возможности управления включают IR, RS-232, TCP/IP и веб-интерфейс; однако наилучшим способом является фирменная система управления Key Digital Compass Control Pro. 

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