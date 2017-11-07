Мультиэкранный процессор Key Digital KD-MLV4x2PRO

07.11.2017 13:49 Матричный коммутатор KD-MLV4x2PRO от Key Digital поддерживает разрешения SD, HD и VESA с апскейлингом до 1080p/1920x1200 на четыре HDMI и два аналоговых видео входа. Процессор обеспечивает бесшовные переключения, позволяя использовать любую большую видео панель или монитор в качестве видеостены. В полноэкранном режиме на экране может отображаться контент, передаваемый с любого из шести источников видео сигнала (четыре HDMI и два VGA). В режиме 4K Quadrant будут задействованы все четыре источника – изображение будет отображаться в виде четырёх секторов равнога размера. Наконец, в мультиэкранном режиме пользователь может выбрать основной источник сигнала – изображение с которого будет демонстрироваться в верхней, нижней, левой или правой части экрана – видя одновременно «картинки», транслируемые с трёх других источников. Возможности управления включают IR, RS-232, TCP/IP и веб-интерфейс; однако наилучшим способом является фирменная система управления Key Digital Compass Control Pro. Связанные новости: Вебинар «Передача HDMI-сигнала по локальной сети (HDMI over IP) с полным управлением оборудованием» - 26.01.2017 12:00 Новый активный игрок российского рынка - 17.04.2014 18:00 HDMI-кабели Key Digital Champion Series – выбор чемпионов - 07.08.2012 10:00 Вернуться к списку новостей