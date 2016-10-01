Домашняя техника Мультиплеер Pioneer XDJ-1000MK2 для диджеев

01.10.2016 17:00 Компания Pioneer выпустила обновленную версию популярной модели USB-мультиплеера XDJ-1000MK2, которая получила еще более широкий набор функций.



Новый плеер унаследовал еще больше функций от клубного стандарта CDJ-2000NXS2, например, 7-дюймовый полноцветный сенсорный экран высокого разрешения, улучшенную функцию поиска треков и поддержку воспроизведения высококачественных аудио форматов - файлов FLAC и ALAC. Благодаря функции Track Filter, которая так же пришла из CDJ, теперь стало еще легче отыскать трек, подходящий для последующего воспроизведения. Новая функция Matching (сочетание) показывает треки, которые были предварительно отмечены в rekordbox, как хорошо сочетающиеся с треком, который воспроизводится в настоящий момент.



XDJ-1000MK2 сохранил ключевые характеристики предыдущего поколения. Можно использовать Qwerty клавиатуру на сенсорном экране для поиска по ключевым словам и прокручивать список результатов поиска прямо на экране или с помощью большого колеса. Если треки предварительно проанализированы и подготовлены в rekordbox, то на экране плеера отобразится информация Wave Zoom, Beat Counter, Phase Meter и Key Analysis. Кроме этого будет обеспечен мгновенный доступ к предварительно заданным точкам запуска, петлям и специальным настройкам. Можно запрограммировать цвет для USB-устройств памяти, и подсвечиваемый USB-порт отобразит этот цвет. Таким образом, будет сразу видно, какая музыка записана на каждом устройстве.



Чтобы разнообразить выступления и добавить креативности, к мультиплееру можно подсоединить контроллер DDJ-SP1 (продается отдельно) и управлять новыми функциями XDJ-1000MK2 (включая восемь горячих точек запуска Hot Cues) с помощью больших пэдов.



Рекомендованная цена на Pioneer XDJ-1000MK2 составляет 99’990 ₽. Вернуться к списку новостей