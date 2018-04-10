Обновление софта позволит передавать аудио между компонентами Naim без каких-либо дополнительных настроек. Владельцы стримеров Mu-So и Uniti (модели Nova, Star и Atom) получат автоматическое оповещение об обновлении через мобильное приложение. Для других устройств обновление необходимо будет скачать вручную, при этом аудио компоненты должны поддерживать файлы 24 бит/192 кГц. На сайте производителя содержится пошаговая видеоинструкция.