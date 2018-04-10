ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Мультирум для сетевых плееров Naim


10.04.2018 15:10

 

 

Компания Naim объявила о выпуске нового программного обеспечения для своих сетевых плееров, обеспечивающего мультирум-совместимость фирменных устройств.

 

Обновление софта позволит передавать аудио между компонентами Naim без каких-либо дополнительных настроек. Владельцы стримеров Mu-So и Uniti (модели Nova, Star и Atom) получат автоматическое оповещение об обновлении через мобильное приложение. Для других устройств обновление необходимо будет скачать вручную, при этом аудио компоненты должны поддерживать файлы 24 бит/192 кГц. На сайте производителя содержится пошаговая видеоинструкция. 

Связанные новости:
 Принцесса и Naim - 11.12.2017 10:08
 Naim и Apple: мультирум – в массы! - 09.06.2017 10:00
 Три модели Naim Audio серии Uniti - 25.10.2016 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007