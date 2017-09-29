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Мультирум от Marshall: легенда в тренде


29.09.2017 11:49

 

 

Легендарный британский аудио бренд Marshall в очередной раз подтвердил актуальность своей продукции, объявив о поддержке функции мультирум для ряда выпускаемых моделей.

 

Активные акустические системы Marshall Action, Stanmore и Woburn теперь обеспечивают возможность многозонного воспроизведения аудио. Благодаря новой функции пользователи могут одновременно прослушивать разные музыкальные композиции в разных помещениях дома – или слушать одну и ту же песню, переходя из комнаты в комнату – используя ChromeCast, Spotify Connect, AirPlay или Bluetooth. Предусмотрена возможность проводного подключения через 3,5 мм разъём.

 

Колонки выполнены в традиционном для Marshall стиле, который не меняется десятилетиями и ежегодно привлекает всё новых и новых поклонников бренда.

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