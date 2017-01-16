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Мультирумная акустика Onkyo NCP-302 с поддержкой DTS Play-Fi и Google Cast


16.01.2017 12:00

 

 

Компани Onkyo показала на CES 2017, что проходила в начале этого месяца в Лас-Вегасе, беспроводную колонку NCP-302, анонс которой состоялся в прошлом году. Новинка представляет собой компактную настольную АС в простом (но стильном), похожем на радиоприемник, корпусе.

Колонка подучила два 3-дюймовых вуфера и один 1-дюймовый твитер, помещенный в корпус из натурального дерева. Все кнопки управления и ручка громкости располагаются на верхней грани АС. Если верить Onkyo, то система максимально проста в использовании, и выдает качественный мощный звук.

Отдельное внимание нужно уделить поддержке технологии DTS Play-Fi, которая используется в модели для объединения нескольких колонок в мультирумную систему или стерео. Помимо этого, NCP-302 поддерживает передачу по Chromeсast, Spotify Connect, AirPlay, FireConnect; имеется модуль Bluetooth. Если же данные варианты не подходят, то в колонке есть вход 3,5 мм и порт Ethernet.

Продажи NCP-302 должны начаться в марте, приблизительная стоимость составить $300.

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