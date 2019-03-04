Домашняя техника Мумия в громкоговорителе

04.03.2019 10:50 Несколько мумифицированных конечностей нашли в международном аэропорту Каира. Сотрудники таможни проверяли готовые к отправке за пределы страны посылки, и в одной из них обнаружили нечто странное… Внимание каирских таможенников привлекла пара больших громкоговорителей; груз должен быть лететь в Бельгию. Контрабандисты вынули всю электронную «начинку» одной из колонок и спрятали в пустом корпусе… мумифицированные останки. Вызванные в аэропорт археологи выяснили, что это части двух мумий; всего обнаружено шесть фрагментов, которые после первичного осмотра были доставлены в Египетский национальный музей. Власти страны не разглашают информацию о том, кто пытался вывезти части мумий за пределы Египта. Также неизвестно, предъявлены ли кому-либо обвинения в контрабанде. Глава Центрального департамента древностей Египта заявил, что Министерством по охране памятников был немедленно создан специальный комитет, который проверит все здания международного аэропорта Каира. В 1983 году в Египте был принят закон о защите древностей, известный как Закон № 117, согласно которому все предметы старины и искусства, а также артефакты, в том числе мумии, являются собственностью государства. Нарушителям грозит денежный штраф и до двух лет тюремного заключения. Тем не менее, по данным Коалиции древностей, некоммерческой организации США, отслеживающей факты незаконного оборота древностей, случаи контрабанды в Египте участились после революции 2011 года; всего за несколько лет страна потеряла около 3 миллиардов долларов. Вернуться к списку новостей