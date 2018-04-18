18.04.2018 09:50

Новый Musical Fidelity M8 Encore 500 – это сетевая музыкальная система класса High End, флагман линейки Encore. Максимально функциональное устройство совмещает в себе сетевой плеер, музыкальный сервер, CD-проигрыватель, усилитель для наушников, предварительный усилитель и усилитель мощности.

Мощный двухъядерный 64-битный процессор Intel с двумя гигабайтами оперативной памяти обеспечивает высокую производительность. Содержимое компакт-дисков можно сохранять на встроенный жёсткий диск объёмом 2 ТБ (до 5000 записей). Прослушивать аудиофайлы можно и с внешних накопителей, которые подключаются к USB порту, или – при наличии интернет-соединения – со стриминговых сервисов Spotify, Tidal и Qobuz.

М8 Encore 500 может стать единственным компонентом домашней аудио системы: для работы требуется только подключить громкоговорители. Благодаря встроенному стерео усилителю мощностью 500 Вт на канал это могут быть крупная колонки High End класса; кроме того, устройство поддерживает работу с сетевой мультирум-акустикой сторонних производителей, например, Sonos.