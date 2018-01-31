Две новинки от Musical Fidelity относятся к серии LX2. Модель LX2-HPA – усилитель для наушников; LX2-LPS – фонокорректор MM/MC с регулируемым импедансом.

Подробная информация о технических характеристиках новинок пока отсутствует; в частности, известно лишь, что усилитель для наушников LX2-HPA минимизирует искажения (<0,0035%) и обеспечивает пропускную способность в диапазоне до 80 кГц. Устройство имеет регулятор громкости, переключатель усиления, по паре входов и выходов RCA, а также два выхода для наушников, 3,5 мм и 6,3 мм.