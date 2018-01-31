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Musical Fidelity: усилители LX2-HPA / LX2-LPS


31.01.2018 16:45

 

 

Две новинки от Musical Fidelity относятся к серии LX2. Модель LX2-HPA – усилитель для наушников; LX2-LPS – фонокорректор MM/MC с регулируемым импедансом.

 

Подробная информация о технических характеристиках новинок пока отсутствует; в частности, известно лишь, что усилитель для наушников LX2-HPA минимизирует искажения (<0,0035%) и обеспечивает пропускную способность в диапазоне до 80 кГц. Устройство имеет регулятор громкости, переключатель усиления, по паре входов и выходов RCA, а также два выхода для наушников, 3,5 мм и 6,3 мм. 

 

Фонокорректор LX2-LPS поддерживает форматы MM и MC и – теоретически – обеспечивает возможность одновременного подключения к нему двух проигрывателей. Соотношение сигнал/шум – 82 дБ для MM, 72 дБ для MC; коэффициент искажения менее 0,007%.  

 

Габариты устройств: 19,7 x 17,2 х 4,6 см, вес: 1,05 кг.

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