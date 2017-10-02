02.10.2017 11:34

Компания Dynaudio представила новое «семейство» беспроводных Bluetooth-колонок Music. Четыре активные модели выполнены в стиле lifestyle. Их особенность – способность автоматически подстраивать звук в зависимости от положения в помещении – например, у стены, в углу и т.п. – и уровня окружающего шума.

Кроме того, с помощью специального мобильного приложения для iOS и Android и фирменного алгоритма Dynaudio Music Now колонки «запоминают» музыкальные предпочтения пользователя и автоматически создают перснализированные плейлисты, которые можно воспроизвести нажатием соответствующей кнопки на громкоговорителе. Колонки поддерживают популярные потоковые сервисы, в том числе TIDAL и Spotify. Передача данных возможна через Wi-Fi, Spotify Connect, aptX Bluetooth и Apple AirPlay. Поддержка функции «мультирум» заключается в возможности подключения одновременного до 6 колонок и объединения их в группы.

Все модели – от самой маленькой Music 1, мощностью 80 Вт, с 4-дюймовым вуфером и дюймовым твитером, до «старшей Music 7 (300 Вт, по два НЧ-динамика 5”, СЧ-драйвера 3” и твитера) – оснащены мягкокупольными «пищалками», разработанными на базе используемых в High End моделях Dynaudio, а также усилителями класса D. Модели Music 1 и Music 3 – с двумя твитерами и мощностью 120 Вт – питаются как от электросети, так и от аккумулятора, заряда которого хватает на 8 чесов работы.