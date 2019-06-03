03.06.2019 08:00

Компании Dolby и Universal Music Group (UMG) объявили о начале партнёрства, результаты которого коснутся музыкальных исполнителей и их поклонников во всём мире.



Dolby и UMG преобразуют в формат Dolby Atmos композиции тысяч исполнителей, работающих во всех жанрах, от хип-хопа, поп-музыки и рока до джаза и классики. С помощью объектно-ориентированного звука Dolby Atmos Music музыканты и продюсеры смогут создавать трёхмерные звуковые пространства, придавая музыкальным композициям ранее недостижимые объём и глубину.



Технологии Dolby Atmos используются в таких известнейших студиях UMG, как Capitol Records Studios в Голливуде, Abbey Road Studios в Лондоне и Berry Hill Studios в Нэшвилле. Инструменты микширования Dolby Atmos с иммерсивным эффектом интегрируются с наиболее востребованным музыкальными исполнителями инструментарием и основными цифровыми платформами, включая Pro Tools, Logic и Ableton.