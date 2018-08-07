07.08.2018 12:00

Компания Denon анонсировала новую сетевую музыкальную систему CEOL N10. Hi-Fi CD ресивер создан на базе предыдущих версий и отличается от них совместимостью с голосовым помощником Amazon Alexa и поддержкой технологии HEOS.

Новинка позволяет скачивать аудио с сетевых хранилищ (NAS), персональных компьютеров, мобильных устройств и из Интернет через Wi-Fi, Ethernet, Airplay 2, Bluetooth и USB. CEOL поддерживает множество стриминговых сервисов, таких, как Spotify и Tidal, а также Интернет- и FM/AM радио; имеется встроенный проигрыватель компакт-дисков.