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Музыкальная система CEOL N10 от Denon


07.08.2018 12:00

 

 

Компания Denon анонсировала новую сетевую музыкальную систему CEOL N10. Hi-Fi CD ресивер создан на базе предыдущих версий и отличается от них совместимостью с голосовым помощником Amazon Alexa и поддержкой технологии HEOS.

 

Новинка позволяет скачивать аудио с сетевых хранилищ (NAS), персональных компьютеров, мобильных устройств и из Интернет через Wi-Fi, Ethernet, Airplay 2, Bluetooth и USB. CEOL поддерживает множество стриминговых сервисов, таких, как Spotify и Tidal, а также Интернет- и FM/AM радио; имеется встроенный проигрыватель компакт-дисков.

 

На верхней панели устройства расположены сенсорные кнопки управления с подсветкой. CEOL выпускается в трёх цветах – белом, чёрном и сером. Дополнительно можно приобрести пару недорогих громкоговорителей с 30-мм твитером и 120 мм СЧ/НЧ драйвером.

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