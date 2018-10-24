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«Музыкальные цифровые библиотеки» Melco


24.10.2018 17:13

 

 

Японская компания Melco Audio представила два новых устройства. Они относятся к серии цифровых аудио проигрывателей N1Z. Новинки – флагманская модель Melco N10, состоящая из двух отдельных блоков, и модель начального ценового уровня Melco N100. 

 

Оба проигрывателя – производитель позиционирует эти устройства как «цифровые музыкальные библиотеки» – имеют корпус шириной 215 мм (то есть в два раза меньше стандартного полноразмерного компонента), сделанный из алюминия. Базовый блок Melco N10 содержит всю электронную «начинку», второй представляет собой блок питания. Разделённая конструкция позволила минимизировать внешние и внутренние шумы. Между собой два блока соединяются гибким кабелем с коннекторами Neutrik.

 

Ёмкость жёсткого диска N10 составляет 3 Тб. Дополнительно можно подключить внешний диск или файлохранилище Melco E100. N100 рассчитан на хранение меньшего объёма данных (2 Тб), оснащается тремя портами USB 2.0.

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