12.12.2017 12:41

Новые музыкальные системы LG FJ5 и LG FJ7 обладают мощностью 200 Вт и 400 Вт, поддерживают функцию караоке с различными эффектами и совместимы с различными устройствами.

Телефон, планшет или ноутбук подключается к аудиосистемам через USB, линейный вход или по Bluetooth. Функция Multi Jukebox (только модель FJ7) позволяет создавать и редактировать плейлисты, подключая через Bluetooth одновременно до 3 устройств. Обе новинки можно объединять с аналогичными моделями, чтобы удвоить мощность звучания.

Функция караоке даёт возможность превратить практически любую песню в фонограмму и поменять тональность трека под свой голос. И в FJ5, и в «старшей» FJ7 есть 18 вокальных эффектов, которые в том числе позволяют петь басом, сопрано, фальцетом и пр.