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Музыкальные системы LG FJ5 и FJ7


12.12.2017 12:41

 

 

Новые музыкальные системы LG FJ5 и LG FJ7 обладают мощностью 200 Вт и 400 Вт, поддерживают функцию караоке с различными эффектами и совместимы с различными устройствами.

 

Телефон, планшет или ноутбук подключается к аудиосистемам через USB, линейный вход или по Bluetooth. Функция Multi Jukebox (только модель FJ7) позволяет создавать и редактировать плейлисты, подключая через Bluetooth одновременно до 3 устройств. Обе новинки можно объединять с аналогичными моделями, чтобы удвоить мощность звучания.

 

Функция караоке даёт возможность превратить практически любую песню в фонограмму и поменять тональность трека под свой голос. И в FJ5, и в «старшей» FJ7 есть 18 вокальных эффектов, которые в том числе  позволяют петь басом, сопрано, фальцетом и пр.

 

Систему FJ7 можно закрепить на штативе, FJ5 расположить горизонтально или вертикально. У FJ5 также имеется цветовое сопровождение, мигающее и пульсирующее в такт музыке.

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