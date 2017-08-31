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Музыкальный плеер FiiO X3 третьего поколения


31.08.2017 19:02

 

 

Обновлённый плеер FiiO X3 III – усовершенствованная версия суперпопулярной модели FiiO X3 второго поколения. Конструкторам удалось улучшить звучание плеера и сделать звук более детальным.

 

Во многом это «заслуга» сдвоенному высокопроизводительному цифро-аналоговому преобразователю PCM5242. При подключении  балансных наушников эти чипы отлично подавляют шумы и обеспечивают более высокое соотношение сигнал/шум. В схеме X3 III ЦАП, фильтр низких частот и усилитель разделены; в частности, в плеерах третьего поколения используются три отдельных платы – одна для цифровой обработки, вторая для аналогового усиления, третья – для Bluetooth-связи. Это заметно снижает негативное влияние внешних факторов и обеспечивает качественный звук даже при беспроводной передаче.

 

Плеер оснащён как обычным 3,5 мм выходом, так и балансным разъёмом 2,5 мм, что позволяет использовать балансные или обычные наушники. Новая многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением или эквалайзером, переключать плейлисты и менять темы оформления.

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