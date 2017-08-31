Во многом это «заслуга» сдвоенному высокопроизводительному цифро-аналоговому преобразователю PCM5242. При подключении балансных наушников эти чипы отлично подавляют шумы и обеспечивают более высокое соотношение сигнал/шум. В схеме X3 III ЦАП, фильтр низких частот и усилитель разделены; в частности, в плеерах третьего поколения используются три отдельных платы – одна для цифровой обработки, вторая для аналогового усиления, третья – для Bluetooth-связи. Это заметно снижает негативное влияние внешних факторов и обеспечивает качественный звук даже при беспроводной передаче.