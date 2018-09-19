На юбилей – в белом
Британская компания Acoustic Energy выпустит ограниченную серию полочных громкоговорителей АЕ 100 в матовом белом цвете (Satin White Limited Edition).
Двухполосные компактные колонки из новой линейки АЕ 100, появление которой приурочено к 30-летию Acoustic Energy, оснащаются бумажный длинноходным СЧ-/НЧ-драйвером диаметром 100 мм и 28-миллиметровым твитером с мягким тканевым куполом. Конструкция кроссовера позволяет свести к минимуму временные и фазовые задержки. Магнитная система СЧ-/НЧ-драйвера последнего поколения обеспечивает высокую скорость и точность движения мембран. При создании громкоговорителей новой серии применяется технология WDT (Wide Dispersion Technology): высокие частоты заполняют пространство равномерно.
Толщина стенок корпуса из МДФ – 18 мм. Внутренние перегородки уменьшают ненужные резонансы. Щелевой порт фазоинвертора вынесен на тыловую сторону корпуса. Размеры колонки: 270 х 160 х 240 мм, вес 4,5 кг. Белая матовая отделка дополнит два стандартных цвета – чёрный и орех (структуру орехового шпона имитирует качественная пленка).
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