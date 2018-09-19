Двухполосные компактные колонки из новой линейки АЕ 100, появление которой приурочено к 30-летию Acoustic Energy, оснащаются бумажный длинноходным СЧ-/НЧ-драйвером диаметром 100 мм и 28-миллиметровым твитером с мягким тканевым куполом. Конструкция кроссовера позволяет свести к минимуму временные и фазовые задержки. Магнитная система СЧ-/НЧ-драйвера последнего поколения обеспечивает высокую скорость и точность движения мембран. При создании громкоговорителей новой серии применяется технология WDT (Wide Dispersion Technology): высокие частоты заполняют пространство равномерно.