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На учёбу в апреле: Академия Smart Install


05.04.2018 10:30

 

 

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show 2018 представляют образовательный проект «Академия Smart Install». 

 

В дополнение к экспозиции Smart Install, которая будет представлена вниманию посетителей выставки, в подмосковном отеле «Аквариум» пройдут интерактивные обучающие мероприятия, рассчитанные на инсталляторов и интеграторов, а также сотрудников продающих компаний.

 

Академия Smart Install проводится впервые. Насыщенная программа предусматривает семинары и лекции от участников выставки, специализирующихся на разработке и реализации продуктов и решений для систем «умный дом». У каждого дня – своя тематика. 13 и 14 апреля участники обсудят прошлое, настоящее и будущее систем домашней автоматизации, узнают о современных тенденциях в сфере «умных» инсталляций и возможностях развития бизнеса. На второй день работы выставки (14 апреля) тема интеллектуальных зданий будет рассматриваться в аспекте частных «умных» домов: докладчики расскажут о трендах рынка домашних инсталляций, обсудят концепцию IoT («интернета вещей») и перспективы его дальнейшего развития. Заключительная секция посвящена проектированию домашних кинозалов: на 15 апреля запланированы обсуждения современных звуковых форматов, обучающие семинары по выбору оборудования, а также интереснейшая дискуссия о типичных ошибках, которые совершают дизайнеры и проектировщики.

 

Принять участие в бесплатных обучающих занятиях можно после предварительной регистрации. Подробная программа Академии опубликована на сайте выставки. 

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