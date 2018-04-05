В дополнение к экспозиции Smart Install, которая будет представлена вниманию посетителей выставки, в подмосковном отеле «Аквариум» пройдут интерактивные обучающие мероприятия, рассчитанные на инсталляторов и интеграторов, а также сотрудников продающих компаний.

Академия Smart Install проводится впервые. Насыщенная программа предусматривает семинары и лекции от участников выставки, специализирующихся на разработке и реализации продуктов и решений для систем «умный дом». У каждого дня – своя тематика. 13 и 14 апреля участники обсудят прошлое, настоящее и будущее систем домашней автоматизации, узнают о современных тенденциях в сфере «умных» инсталляций и возможностях развития бизнеса. На второй день работы выставки (14 апреля) тема интеллектуальных зданий будет рассматриваться в аспекте частных «умных» домов: докладчики расскажут о трендах рынка домашних инсталляций, обсудят концепцию IoT («интернета вещей») и перспективы его дальнейшего развития. Заключительная секция посвящена проектированию домашних кинозалов: на 15 апреля запланированы обсуждения современных звуковых форматов, обучающие семинары по выбору оборудования, а также интереснейшая дискуссия о типичных ошибках, которые совершают дизайнеры и проектировщики.