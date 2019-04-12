Yamaha принимает участие в 24-ой выставке Hi-Fi & High End Show. До 14 апреля в московском отеле «Аквариум» можно ознакомиться с новинками компании: решения, объединённые концепцией Make Waves, демонстрируются на третьем этаже отеля.

«Гвоздь программы» – флагманская модель в категории High End, виниловый проигрыватель GT-5000. Короткий и прямой тонарм обеспечивает прозрачность и чистоту звучания, а балансный сигнал передаётся абсолютно без помех. Ещё одна новинка Yamaha Music – система R-N803D + SOAVO с возможностями MusicCast. Отличительная особенность ресивера – возможность автокалибровки для неподготовленных помещений. Технология MusicCast интегрирована во многие фирменные устройства. Она разработана для получения стабильной и надёжной работы мультирум-систем и даёт возможность «строить» рабочие комплекты на базе любых совместимых компонентов Yamaha из имеющихся.