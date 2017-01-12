12.01.2017 20:11

В начале этого месяца на прошедшей выставке CES 2017 анонсировали спецификацию интерфейса HDMI 2.1. Анонс был сделан организацией HDMI Forum.

Новая спецификация поддерживает UHD-форматы 8K/60Гц и 4K/120 Гц. Также HDMI 2.1 совместим с динамическим HDR, что обеспечивает возможность задавать пользовательские настройки глубины, яркости, контрастности, широкой цветовой гаммы в покадровом режиме. Помимо этого, спецификация 2.1 получила игровой режим VRR (изменяемая частота обновления). Данный режим призван в целом улучшить качество изображения и убрать разрывы кадров. Технология eARC, благодаря которой можно передавать объемный звук по кабелю HDMI, обеспечит поддержку современных объектно-ориентированных звуковых форматов Dolby Atmos и DTS:X. Новая версия HDMI будет полностью совместима с предыдущими версиями интерфейса — разъем останется прежним.

Отдельно стоит отметить очень важную особенность новых кабелей HDMI: кабели версия 2.1 отличаются большой пропускной способностью — 48 Гбит/c. Такие параметры, согласно утверждения экспертов HDMI Forum, позволят справится с любыми задачами, включая передачу сигнала с HDR, WCG и прочими продвинутыми технологиями, требующими высоких пропускных способностей.

Производители техники получат доступ к новой спецификации летом этого года.