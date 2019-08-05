05.08.2019 11:30

О первых плодах своего сотрудничества, серии устройств Symfonisk, компании Sonos и IKEA объявили ещё в марте 2019 года. Спустя три месяца новинки появились в продаже.



Первые два устройства серии – Wi-Fi громкоговоритель в виде настольной лампы (и он действительно одновременно является источником света) и полочная Wi-Fi колонка, которую не только ставить на плоскую поверхность, но и крепить к стене.Как говорит дизайнер IKEA Йина Вуоривирта (Iina Vuorivirta), идея создания настольной лампы со встроенной акустической системой навеяна… камином, или, скорее, очагом – то есть местом или устройством, в котором поддерживается огонь, обеспечивающий тепло, свет и звуки (потрескивающих дров, гула в каминной трубе и пр.). Второй продукт из серии Symfonisk, узкая колонка, которая, стоя на полке, выглядит как книга, также выполняет двойную функцию: громкоговоритель является источником звука и сам может использоваться в качестве полки.



Обе новинки позволяют сэкономить место, являясь комбинацией двух устройств в одном предмете интерьера, и обойтись без лишних проводов. Розничная цена лампы составляет 179 долларов США, колонки – 99 долларов; они выпускаются в двух вариантах отделки – светлом и тёмном. Управлять устройствами можно с помощью мобильного приложения Sonos. И в Sonos, инженеры которого отвечали за качество звука Symfonisk, и в IKEA на компоненты серии возлагают большие надежды. Совпадут ли они с ожиданиями потребителей, покажет время…