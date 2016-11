Домашняя техника Начало продаж наушников Tonino Lamborghini Spectrum One в России

30.11.2016 21:55 29 ноября 2016 г. Официальный дистрибьютор наушников Tonino Lamborghini компания Skyway объявляет о старте продаж наушников Spectrum One в России.

Наушники Spectrum One от Tonino Lamborghini это прекрасное сочетание роскошного итальянского дизайна и качественного звука. Узнаваемые формы и логотип с «Разъяренным быком» отражают неповторимый стиль Tonino Lamborghini. Высококачественный 40-мм излучатель класса Hi-Fi и технология DOAC обеспечивают динамичное и мощное звучание с глубоким басом. Регулируемое оголовье и плавающее крепление чашек наушников обеспечивают максимально комфортную посадку, а пышные амбушюры, заполненные термочувствительным пеноматериалом, гарантируют превосходную шумоизоляцию без использования активных схем требующих смены батарей или подзарядки. Благодаря этому наушники Spectrum One идеально подходят для ежедневного прослушивания музыки в городском транспорте, а также хороши в дальних поездках на поезде или в самолете. Жесткий чехол на молнии входящий в комплект поставки защитит наушники при транспортировке и вместит все необходимые аксессуары. Для подключения к устройствам Apple и другим гаджетам предлагается кабель с микрофоном, трехкнопочным пультом и надежным Г-образным разъемом. А для других аудиоустройств, включая компьютеры, ноутбуки и Hi-Fi компоненты наушники укомплектованы дополнительным двухметровым кабелем и переходником для 6,3 мм разъема.

Наушники поставляются в двух вариантах расцветки: ярко-красном или серебристом с оранжевыми чашками. Основные детали наушников окрашены в несколько слоев с эффектом «металлик» и защитным прозрачным лаком по технологии заимствованной из автомобильного производства.

Наушники Spectrum One от Tonino Lamborghini поступили в продажу в официальный онлайн-бутик lamborghinistore.ru, салоны и интернет-магазин Евросеть, интернет-магазины ОнлайнТрейд, Wildberries, Audiohead, Fragstore и другие онлайн- и оффлайн-магазины. Рекомендованная розничная цена составляет 11999 рублей.