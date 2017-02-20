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NAD CI 580: многоканальный мультимедиа проигрыватель


20.02.2017 12:02

 

 

Новая модель от NAD порадует инсталляторов простотой подключения и программирования. Конструкторы предусмотрели возможность использования любых аудио источников, а управлять новинкой можно с любого смартфона (iOS или Android) или планшета; меню русифицировано. Для взаимодействия плеера с наиболее популярными системами управления существуют готовые программные модули. Поиск и переключение треков происходит очень быстро. 

 

В единую мультирум-систему можно подключать неограниченное количество CI 580 и усилителей мощности. При этом увеличение количества помещений возможно и в уже существующем проекте: после подключения к LAN в систему автоматически интегрируются любые устройства с операционной системой BluOS (в том числе и многие аудио-видео компоненты NAD).

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