Новая модель от NAD порадует инсталляторов простотой подключения и программирования. Конструкторы предусмотрели возможность использования любых аудио источников, а управлять новинкой можно с любого смартфона (iOS или Android) или планшета; меню русифицировано. Для взаимодействия плеера с наиболее популярными системами управления существуют готовые программные модули. Поиск и переключение треков происходит очень быстро.

В единую мультирум-систему можно подключать неограниченное количество CI 580 и усилителей мощности. При этом увеличение количества помещений возможно и в уже существующем проекте: после подключения к LAN в систему автоматически интегрируются любые устройства с операционной системой BluOS (в том числе и многие аудио-видео компоненты NAD).