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NAD Electronics: поддержка Apple AirPlay 2


05.08.2019 15:30

 

 

Компания NAD Electronics объявила о выходе очередного программного обновления, благодаря которому ряд фирменных устройств будут поддерживать протокол Apple AirPlay2.

 

Речь идёт о ЦАП с функцией стриминга C 658 (серия устройств Classic) и усилителе M10 (серия Master). Установка обновления позволит скачивать файлы напрямую с iPhone, iPad и Mac. Кроме того, NAD выпустил модуль BluOS 2i MDC для интегральных усилителей C 368 и C 388. Модуль устанавливается в специальное гнездо в корпусе усилителя и обеспечивает поддержку BluOS мультирум и AirPlay 2.

 

Новая версия BluOS 3.4.20 доступна с 30 июля. Кроме стриминга аудиофайлов, пользователи получают возможность управлять вышеупомянутыми компонентами NAD с помощью голосового помощника Siri. В компании особо подчеркнули, что подобный апгрейд, реализованный посредством установки дополнительного модуля, осуществляется впервые. Он делает современные технологии доступными владельцам даже  тех устройств, которые были выпущены несколько лет назад.

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