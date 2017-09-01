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Nakamichi: DTS:X саундбары с двумя беспроводными сабвуферами


01.09.2017 11:00

 

 

Компания Nakamichi попробовала решить проблему подключения к саундбарам сабвуферов и дополнительных каналов окружающего звучания, представив две новые модели саундбаров Shockwafe с поддержкой формата DTS:X. 

 

Модель Shockwafe Ultra 9.2 DTS:X – это готовый комплект конфигурации 9.2, состоящий из саундбара, двух 10-дюймовых беспроводных сабвуферов и четырёх тыловых акустических систем. На две тыловые колонки меньше в модели Shockwafe Elite 7.2 DTS:X. Наличие двух сабвуферов объясняется тем, что одного устройства, даже при его правильном размещении, бывает недостаточно для достижения оптимальной АЧХ во всём помещении. Два сабвуфера должны обеспечить точный и сбалансированный бас, превращая всю комнату в оптимальное для прослушивания пространство. 

 

Колонки Quad-U-Flex Modular 3S (Synchronized Surround Sound) представляют собой акустическую систему диполярной конфигурации; их корпуса скреплены друг с другом под углом. Громкоговорители можно разъединить и использовать по отдельности.

 

Новые саундбары Nakamichi поддерживают HDMI Audio Return Channel (ARC), 4K Ultra HD, HDR и HDCP 2.2. К каждому можно подключить до 6 внешних устройств, используя HDMI ARC, три HDMI, оптический и коаксиальный входы.

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