Домашняя техника Nakamichi: DTS:X саундбары с двумя беспроводными сабвуферами

01.09.2017 11:00 Компания Nakamichi попробовала решить проблему подключения к саундбарам сабвуферов и дополнительных каналов окружающего звучания, представив две новые модели саундбаров Shockwafe с поддержкой формата DTS:X. Модель Shockwafe Ultra 9.2 DTS:X – это готовый комплект конфигурации 9.2, состоящий из саундбара, двух 10-дюймовых беспроводных сабвуферов и четырёх тыловых акустических систем. На две тыловые колонки меньше в модели Shockwafe Elite 7.2 DTS:X. Наличие двух сабвуферов объясняется тем, что одного устройства, даже при его правильном размещении, бывает недостаточно для достижения оптимальной АЧХ во всём помещении. Два сабвуфера должны обеспечить точный и сбалансированный бас, превращая всю комнату в оптимальное для прослушивания пространство. Колонки Quad-U-Flex Modular 3S (Synchronized Surround Sound) представляют собой акустическую систему диполярной конфигурации; их корпуса скреплены друг с другом под углом. Громкоговорители можно разъединить и использовать по отдельности. Новые саундбары Nakamichi поддерживают HDMI Audio Return Channel (ARC), 4K Ultra HD, HDR и HDCP 2.2. К каждому можно подключить до 6 внешних устройств, используя HDMI ARC, три HDMI, оптический и коаксиальный входы. Связанные новости: Wi-Fi-приемник Nakamichi MR-01 - 30.08.2014 18:00 Nakamichi NBS10: музыкальные вязаные шарики! - 21.08.2014 18:00 Вернуться к списку новостей