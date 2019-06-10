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Напольная акустика Airmotiv T-Zero


10.06.2019 09:00

 

 

В России начались продажи компактных напольных акустических систем Airmotiv T-Zero. Производитель, американская компания Emotiva, рекомендует использовать эти колонки в качестве фронтальных громкоговорителей в составе домашнего кинотеатра, а также как стереосистему.

 

За высокочастотный диапазон в Airmotiv T-Zero отвечает небольшой ленточный излучатель (32 x 25 мм), за средние и низкие частоты – пара 5,25-дюймовых динамиков с диффузорами из плетеного волокна. НЧ-динамики оснащены термостойкими звуковыми катушками и вентилируемыми полюсными наконечниками для воспроизведения чётких басов на всех уровнях громкости. Корпус громкоговорителя сделан из МДФ, верхние углы на фронтальной панели срезаны для улучшения звучания. Фронтальная панель покрыта чёрным лаком, боковые стенки — чёрной виниловой пленкой. Защитные сетки – на магнитах.

 

Чувствительность T-Zero составляет 87 дБ, частотный диапазон — от 48 Гц до 28 кГц. Громкоговорители хорошо справляются с самыми разными музыкальными жанрами – от классики до джаза и синтетической электроники, их звучание характеризуется точностью и детальностью. Колонки идеально подходят для помещений небольшого и среднего объёма.

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