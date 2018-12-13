Напольная акустика Magico M2

13.12.2018 12:50 Американская компания Magico объявила о выпуске новой трёхполосной акустической системы Magico M2. Она пополнит серию M, состоявшую до недавнего времени из двух моделей, напольных M6 и M3. Корпус M2 представляет собой монококовую, то есть сплошную бескаркасную конструкцию из нескольких слоёв карбона. Подобные конструкции можно встретить в авиационной промышленности; по схожей технологии изготавливаются корпуса гоночных болидов «Формулы-1». Преимущество использования такого подхода – в возможности значительно уменьшить вес колонки и её габариты, не жертвуя при этом внутренним объёмом корпуса. M2 оснащается 28-мм бериллиевым твитером. Алмазное покрытие позволяет облегчить конструкцию и придать ей большую жёсткость. Ещё одним инновационным материалом, который активно используют конструкторы Magico, является графен. Он в 100 раз прочнее стали. В новой M2 установлены 6-дюймовый СЧ-драйвер и два 7-дюймовых басовых динамика, созданных с применением материала XG Nanographene. Он на 20% легче и в три раза жёстче других материалов, которые использовались в предыдущих моделях громкоговорителей Magico. Характеристики системы: чувствительность 88 дБ, АЧХ 26 Гц – 50 кГц (4 Ом). Габариты колонки: 46 см х 45 см х 114 см; вес 75 кг. Розничная цена новинки в США – 56 тысяч долларов за пару. Связанные новости: Беспроводные наушники Meizu Pop - 24.04.2018 09:30 «Клуб одиноких сердец» Pro-Ject - 05.09.2017 17:09 ORA GQ: первые в мире наушники из графена - 21.06.2017 16:03 Speakercraft: новая серия акустических систем AIM Series 2 - 14.03.2017 11:52 Вернуться к списку новостей