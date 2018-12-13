ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Напольная акустика Magico M2


13.12.2018 12:50

 

 

Американская  компания Magico объявила о выпуске новой трёхполосной акустической системы Magico M2. Она пополнит серию M, состоявшую до недавнего времени из двух моделей, напольных M6 и M3. 

 

Корпус M2 представляет собой монококовую, то есть сплошную бескаркасную конструкцию из нескольких слоёв карбона. Подобные конструкции можно встретить в авиационной промышленности; по схожей технологии изготавливаются корпуса гоночных болидов «Формулы-1». Преимущество использования такого подхода – в возможности значительно уменьшить вес колонки и её габариты, не жертвуя при этом внутренним объёмом корпуса.

 

M2 оснащается 28-мм бериллиевым твитером. Алмазное покрытие позволяет облегчить конструкцию и придать ей большую жёсткость. Ещё одним инновационным материалом, который активно используют конструкторы Magico, является графен. Он в 100 раз прочнее стали. В новой M2 установлены 6-дюймовый СЧ-драйвер и два 7-дюймовых басовых динамика, созданных с применением материала XG Nanographene. Он на 20% легче и в три раза жёстче других материалов, которые использовались в предыдущих моделях громкоговорителей Magico.

 

Характеристики системы: чувствительность 88 дБ, АЧХ 26 Гц – 50 кГц (4 Ом). Габариты колонки: 46 см х 45 см х 114 см; вес 75 кг. Розничная цена новинки в США – 56 тысяч долларов  за пару.

Связанные новости:
 Беспроводные наушники Meizu Pop  - 24.04.2018 09:30
 «Клуб одиноких сердец» Pro-Ject - 05.09.2017 17:09
 ORA GQ: первые в мире наушники из графена - 21.06.2017 16:03
 Speakercraft: новая серия акустических систем AIM Series 2 - 14.03.2017 11:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007