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Напольная акустика TAD Evolution One TX


06.09.2019 15:29

 

 

Evolution One TX – первая модель напольных акустических систем серии Evolution от компании TAD. Новинка оснащается фирменным когерентным излучателем CST диаметром 90 мм, в котором средне- и высокочастотный динамики образуют точечный источник с идеальной фазовой синхронизацией.

 

Диафрагма ВЧ-секции (25 мм) сделана из бериллия. Благодаря сочетанию жёсткости и легкости этого материала верхние частоты звучат максимально естественно, а звуковая сцена, создаваемая излучателем, стабильна и точно локализована. Диапазон воспроизводимых частот СЧ/ВЧ излучателя составляет 420-60000 Гц.

 

За низкие частоты в модели Evolution One TX отвечает пара 16-см динамиков с диффузорами из многослойного арамидного композита и мощной магнитной системой. Благодаря такой конструкции динамики звучат богато, мягко и глубоко, без окраски и искажений. Усилить отдачу в области нижнего баса помогает двунаправленный фазоинвертор ADS One, впервые применённый инженерами TAD в напольной модели. Отверстия фазоинверторов располагаются на боковых стенках колонки ближе к нижней части корпуса.: это уменьшает вероятность возникновения стоячих волн и повышает натуральность звучания баса. Воздух выводится вперёд и назад через расширяющиеся щелевые порты. Нижняя граница воспроизводимых частот составляет 29 Гц.

 

Акустика требует 200 Вт усиления и обладает чувствительностью в 88 дБ при номинальном сопротивлении в 4 Ом. Вес каждой колонки – 46 кг, габариты – 350х1215х512 мм с учётом входящих в комплект шипов.

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