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NASA и Christie: прямая трансляция из космоса в разрешении 4К


27.04.2017 12:28

 

 

26 апреля в 20:30 по московскому времени при помощи проекторов Christie Boxer состоялся сеанс прямой связи с международной космической станцией.

 

Он прошёл в рамках сессии «Дотянуться до звезд: будущее вместе с NASA и Голливудом» (Reaching for the Stars: Connecting to the Future with NASA and Hollywood), которая являлась частью деловой программы выставки NAB Show в Лас-Вегасе. Одним из участников дискуссии стала астронавт и командир экспедиции Пегги Уитсон (Peggy Whitson). Участники сессии на Земле наблюдали трансляцию в разрешении 4К.

 

Впервые в истории продемонстрирована роль разрешения 4К в исследованиях NASA: теперь в ходе экспериментов ученые получают гораздо более четкие изображения Земли и Солнечной системы. На выставке 2017 NAB Show все желающие смогли увидеть это своими глазами. Событие транслировалось в режиме реального времени на сайте облачной инфраструктуры Amazon Web Services также в разрешении 4К. В ближайшее время на сайте появится запись состоявшегося сеанса связи.

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