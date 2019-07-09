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Настенная акустика Audio Physic Classic On-Wall 2


09.07.2019 10:40

 

 

В России появились в продаже настенные акустические системы Classic On-Wall 2 – новинка модельного ряда Audio Physic. Небольшие и незаметные, колонки звучат как «большие», а их внешний вид идеально сочетается с плоским современным телевизором.

 

Комплект используемых динамиков полностью идентичен тому, что устанавливается в громкоговорители модели Classic Compact 2: мощный среднебасовый драйвер с мембраной из плетёного стекловолокна и фирменным двойным диффузородержателем и высокочастотник с мягким шелковым куполом, нагруженным на небольшой волновод.

 

Жёсткая конструкция корпуса Classic On-Wall 2 состоит из нескольких слоев, включая стекло; эта технология – собственное изобретение Audio Physic, она эффективно защищает корпус акустических систем от распространения паразитных резонансов. На задней стенке корпуса колонки находятся встроенные кронштейны, благодаря  которым On-Wall 2 можно крепить к поверхности стены в вертикальном или горизонтальном расположении: при этом расстояние между корпусом АС и стеной жёстко фиксируется, что гарантирует оптимальное количество и качество баса.

 

Специально для работы в комплекте с Classic On-Wall 2 разработан сабвуфер Audio Physic Luna. Корпуса громкоговорителей отделаны закалённым стеклом белого или чёрного цвета; по запросу возможно использование цветного стекла. Гриль - чёрный стеклянный.

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