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Настенные новинки Wisdom Audio


16.08.2018 08:00

 

 

На выставка CEDIA 2018, которая пройдёт в городе Сан-Диего (США) с 6 по 8 сентября, американская компания Wisdom Audio представит свои новые разработки, настенные акустические системы P2m и P4m и сабвуфер S10.

 

Новинки предназначены для использования не в специально оборудованных домашних кинозалах, а в универсальных жилых помещениях – гостиных и пр. Новая линейка разработана с целью дополнить выпускаемые модели серии Insight, установка которых предполагает скрытое размещение в стенах или в потолке.

 

Громкоговоритель P4m оснащён фирменным планарно-магнитным излучателем (такой же используется в модели Sage ICS7-a) и двумя 5-дюймовыми динамиками. Будучи расположенным вертикально, P4m соответствует по высоте большинству представленных на рынке моделей плоскопанельных телевизоров с диагональю 65 дюймов. Акустическая система P2m обладает меньшими габаритами; 5” динамик здесь один. Обе колонки можно крепить к поверхности стены и потолка и в горизонтальном положении, развернув планарно-магнитный модуль на 90 градусов.

 

Модель S10 – компактный пассивный сабвуфер небольшой глубины с 10-дюймовым басовым динамиком, излучающим вверх или вниз. Все три новинки выпускаются в двух вариантах отделки: чёрный лак или белый лак.

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