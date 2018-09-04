ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Регистрация на Hi-Fi & High End Show 2018

Найди свой идеальный звук – таков лейтмотив 23-й по счету ежегодной выставки аудио и...

Регистрация ISE 2018

Integrated Systems Europe - крупнейшая в мире выставка, посвященная AV-оборудованию и системной...

Всепогодные новинки Peerless-AV на ISR 2017

Впервые за пределами США компания представит всепогодный UHD телевизор UV492 из серии UltraView™....

Настенный держатель для Sonos Amp


04.09.2018 15:15

 

 

На выставке CEDIA Expo 2018 компания Legrand представит настенный держатель для нового усилителя Sonos Amp. Новинка будет выпускаться под брендом Sanus.

 

Sanus, являющийся структурным подразделением Legrand, стал первой компанией, которая разработала настенное крепление для Sonos Amp. Новинка под названием Slim Wall Mount может крепиться к любой поверхности. Конструкция из стали экономит место для установки – усилитель можно без проблем разместить даже за висящим на стене телевизором.

 

Усилитель надёжно фиксируется в креплении; дизайнеры предусмотрели опциональный аксессуар, который позволяет упорядоченно расположить соединительные кабели и предохраняет разъёмы от повреждения. Рекомендованная розничная цена новинки в США составляет 50 долларов; в продаже крепление появится 1 ноября 2018 года. 

 

Ещё одно новшество, рассчитанное пока только на американский рынок – небольшая полка Outlet Shelf, объединённая с розеткой, для акустических систем Sonos One и Sonos Play:1. Её форма и размеры идеально подходят под габариты компактных громкоговорителей Sonos, однако на полке можно разместить любое небольшое устройство весом не более 4,5 кг, требующего подключения к электросети.

Связанные новости:
 Новый усилитель Sonos Amp - 30.08.2018 12:00
 Разноцветный Sonos One: не пропустите! - 19.04.2018 16:30
 Слияния и поглощения: итоги 2017 года - 29.12.2017 16:09
 Legrand: подробности поглощения группы компаний Milestone - 19.07.2017 15:16
 Акустика Sonos PLAY:1 – компактнее, еще компактнее… - 17.04.2014 10:00
 Настенный кронштейн Sanus VLF210 - 09.07.2012 18:00
 Крепеж Sanus VisionMount LL11 HDPro - 17.05.2012 18:00
 Универсальный крепеж Sanus с функцией регулировки угла наклона - 30.04.2012 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2018 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007