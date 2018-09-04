04.09.2018 15:15

На выставке CEDIA Expo 2018 компания Legrand представит настенный держатель для нового усилителя Sonos Amp. Новинка будет выпускаться под брендом Sanus.

Sanus, являющийся структурным подразделением Legrand, стал первой компанией, которая разработала настенное крепление для Sonos Amp. Новинка под названием Slim Wall Mount может крепиться к любой поверхности. Конструкция из стали экономит место для установки – усилитель можно без проблем разместить даже за висящим на стене телевизором.

Усилитель надёжно фиксируется в креплении; дизайнеры предусмотрели опциональный аксессуар, который позволяет упорядоченно расположить соединительные кабели и предохраняет разъёмы от повреждения. Рекомендованная розничная цена новинки в США составляет 50 долларов; в продаже крепление появится 1 ноября 2018 года.