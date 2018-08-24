Настенный крепёж для тяжелых дисплеев SMS ICON WH 3D
Компания SMS представила новый настенный крепёж ICON WH 3D. Модель предназначена для установки дисплеев и телевизоров большой массы.
Конструкция крепления выполнена из прочного алюминия. Она выдерживает нагрузку до 40 килограммов, не ограничивая свободу перемещения установленного дисплея. Благодаря шарнирной системе можно менять расстояние от стены до дисплея; максимальное расстояние от стены составляет 62 см. Предусмотрена также возможность поворота вокруг вертикальной оси на 90 градусов. Специальный регулируемый узел обеспечивает наклон от -2 до +7 градусов.
Монтажная пластина совместима со стандартом VESA (размеры от 200х200 до 600х400 мм). Крепление поставляется в собранном виде и выпускается в двух вариантах отделки – Piano Black (чёрный) и Anthracite Grey (тёмно-серый).
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