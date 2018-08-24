Конструкция крепления выполнена из прочного алюминия. Она выдерживает нагрузку до 40 килограммов, не ограничивая свободу перемещения установленного дисплея. Благодаря шарнирной системе можно менять расстояние от стены до дисплея; максимальное расстояние от стены составляет 62 см. Предусмотрена также возможность поворота вокруг вертикальной оси на 90 градусов. Специальный регулируемый узел обеспечивает наклон от -2 до +7 градусов.