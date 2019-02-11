11.02.2019 12:00

Компания Tannoy планирует выпустить первую в своём ассортименте портативную колонку. Когда Bluetooth-модель Live Mini появится в продаже, неизвестно, но некоторая информация о том, что будет собой представлять этот громкоговоритель, уже имеется.

Габариты устройства: 63x186x65 мм. Мощность 16 Ватт. Предполагается, что для новинки специально разработаны оригинальные преобразователи звука. Малютка сможет похвастать хорошей детальностью и уверенными басами благодаря двум низкочастотным пассивным радиаторам 3,3 x 1,5", и широкополосным драйверам с неодимовыми магнитами 1,75”.

Встроенный модуль Bluetooth позволит использовать в качестве источника контента телефоны, планшеты и другие устройства. С помощью проводов можно подключить MP3-плеер или другой внешний носитель; на задней стороне корпуса колонки расположен стандартный 3,5-миллиметровый «джек».