07.05.2019 11:00

Creative Technology выпустила новую акустическую систему формата 2.1. с питанием от USB. Pebble Plus предназначена для работы с ПК; её отличие от предыдущей версии – наличие четырёхдюймового сабвуфера.

Двухдюймовые мембраны, «отвечающие» в Pebble за воспроизведение средних частот, расположены под углом 45 градусов для оптимального распространения звука. Для увеличения мощности можно переключить Creative Pebble Plus в режим High Gain.

Для работы Creative Pebble Plus не требуется дополнительная розетка – достаточно USB порта. Электронные устройства подключаются к громкоговорителям через 3,5 мм линейный вход. Элементы управления колонками расположены на передней панели одной из них.