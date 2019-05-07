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Настольная акустика Creative Pebble Plus


07.05.2019 11:00

 

 

Creative Technology выпустила новую акустическую систему формата 2.1. с питанием от USB. Pebble Plus предназначена для работы с ПК; её отличие от предыдущей версии – наличие четырёхдюймового сабвуфера.

 

Двухдюймовые мембраны, «отвечающие» в Pebble за воспроизведение средних частот, расположены под углом 45 градусов для оптимального распространения звука. Для увеличения мощности можно переключить Creative Pebble Plus в режим High Gain.

 

Для работы Creative Pebble Plus не требуется дополнительная розетка – достаточно USB порта. Электронные устройства подключаются к громкоговорителям через 3,5 мм линейный вход. Элементы управления колонками расположены на передней панели одной из них. 

 

Новинка появится в продаже в июле 2019 года. Рекомендованная розничная цена – 3990 рублей.

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