Настольный ЦАП-усилитель FiiO K5 Pro

24.10.2019 07:48

В России появился в продаже обновлённый ЦАП-усилитель K5Pro производства FiiO. Настольный цифро-аналоговый преобразователь можно использовать как с музыкальным плеером, так и с персональным компьютером.



По сравнению с предыдущей моделью у K5Pro значительно увеличена выходная мощность – она составляет до 1,65 Вт на 16 Ом нагрузки и до 1,5 Вт на 32 Ом нагрузки.



Главное же отличие новинки от устройств предыдущего поколения – наличие декодера XMOS XUF208 USB с принципиально новой системой управления синхронизирующих сигналов. Он поддерживает декодирование с частотой дискретизации до 768 кГц и аппаратное декодирование DSD.