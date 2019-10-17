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Наушники Audeze LCD-1


17.10.2019 12:43

 

 

Компания Audeze представила новую модель планарно-магнитных наушников LCD-1. Премьера состоялась в США, на выставке профессиональной аудио продукции AES NY 2019.

 

Audeze LCD-1 – самая легкая и компактная модель в фирменной линейке устройств LCD. Наушники имеют складную конструкцию, ими удобно пользоваться в дороге, а качество звука удовлетворит и опытного звукорежиссера, и аудиофила со стажем. Новинка оснащается 90-миллиметровыми планарно-магнитными излучателями улучшенной конструкции с ультра-тонкой диафрагмой Uniforce, магнитной системой Fluxor и волноводами Fazor. Звучание LCD-1 характеризуется высокой детальностью, низким уровнем искажений и объёмной звуковой сценой.

 

Наушники комплектуются витым неспутывающимся кабелем с 3,5-мм разъёмом и переходником на разъём 6,3 мм. Весит устройство всего 250 г. В России начало продаж LCD-1 запланировано на декабрь 2019 года, ориентировочная розничная цена составит 35 тысяч рублей. Желающие протестировать новинку перед тем, как принять решение о покупке, смогут сделать это в начале ноября на выставке Moscow Hi-End Show.

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