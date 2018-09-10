Нажатие кнопки на левой чашке модели ATH-SR50BT позволяет кратковременно «прослушивать» происходящее вокруг – эта функция особенна полезна, если вы пользуетесь наушниками на вокзале или в аэропорту и не хотите пропустить объявления об отправлении поезда или прибывающих рейсах. Специальное приложение Connect также позволяет управлять функцией шумоподавления или активировать режим звукопропускания. ATH-SR50BT поддерживают Bluetooth 5.0, могут работать после полной зарядки не менее 28 часов, комплектуются 1,2 м кабелем, USB-кабелем длиной 30 см, чехлом для хранения и выпускаются в двух цветах, чёрном или серо-коричневом.