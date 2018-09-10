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Наушники Audio-Technica ATH-SR50BT и ATH-SR30BT


10.09.2018 13:30

 

 

Две новые модели наушников от Audio-Technica – беспроводные ATH-SR50BT и ATH-SR30BT с функцией шумоподавления и элементом питания, рассчитанным на 70 часов работы (только ATH-SR30BT).

 

Нажатие кнопки на левой чашке модели ATH-SR50BT позволяет кратковременно «прослушивать» происходящее вокруг – эта функция особенна полезна, если вы пользуетесь наушниками на вокзале или в аэропорту и не хотите пропустить объявления об отправлении поезда или прибывающих рейсах. Специальное приложение Connect также позволяет управлять функцией шумоподавления или активировать режим звукопропускания. ATH-SR50BT поддерживают Bluetooth 5.0, могут работать после полной зарядки не менее 28 часов, комплектуются 1,2 м кабелем, USB-кабелем длиной 30 см, чехлом для хранения и выпускаются в двух цветах, чёрном или серо-коричневом.

 

Модель Audio-Technica ATH-SR30BT также представляет собой складные наушники с динамиками чуть меньшего размера (40 мм против 45 мм в ATH-SR50BT). Они оснащаются элементом питания увеличенной ёмкости. Цвет корпуса – угольно-чёрный или светло-серый. Обе новинки появятся в продаже осенью 2018 года.

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