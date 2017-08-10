Домашняя техника Наушники AudioTechnica АТН-AR3BT: дарящие свободу

10.08.2017 11:45 Новая модель АТН-AR3BT от японской компании AudioTechnica – это лёгкие беспроводные накладные наушники с микрофоном и управлением воспроизведением. Новинка оснащена технологией Bluetooth с памятью на восемь устройств и поддержкой кодеков aptX и AAC. Диапазон частот наушников – от 5 до 35000 Гц. Использование 40-миллиметровых драйверов обеспечивает кристально чистые средние и высокие частоты и мощный детальный бас. Технология NFC позволяет осуществлять соединение с соответствующими Bluetooth-устройствами в одно касание. На левой чашки наушников расположены клавиши, с помощью которых можно управлять воспроизведением и громкостью и отвечать на входящие звонки. На съёмном кабеле расположены микрофон и пульт. Аккумуляторная батарея способна работать до 30 часов в беспроводном режиме. Наушники выполнены в стильном классическом дизайне и предлагаются в двух цветах: белом и чёрном. В комплект поставки входит защитный чехол. Вернуться к списку новостей