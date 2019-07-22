22.07.2019 15:25

Компания Bang & Olufsen обновила линейку фирменных наушников Beoplay, добавив в ассортимент новую отделку моделей E8 Motion и E6 Motion. Наушники в цвете «графит» появились в продаже 18 июля.



Полностью беспроводные (true-wireless) Beoplay E8 могут работать автономно до 16 часов (с полностью заряженным аккумулятором и тремя дополнительными зарядками от зарядного футляра). Их корпус сделан из прочного материала, устойчивого к воздействию пота; наушники надёжно защищены от попадания внутрь капель воды и частиц пыли.



Лёгкие наушники-вкладыши Beoplay E6 рассчитаны на пять часов работы без подзарядки, а подзарядить их можно прямо во время использования. Удобство и надёжность посадки обеспечивают специальные силиконовые фиксаторы в виде плавников. С недавних пор наушники поддерживают aptX Low Latency. Размещённый на соединительном кабеле лёгкий пульт управления с тремя кнопками и встроенным микрофоном позволяет менять треки, принимать звонки и активировать функцию голосового помощника.