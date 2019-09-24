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Наушники Braven – для тех, кто не ищет лёгких путей


24.09.2019 13:36

 

 

Бренд Braven – его продукция не представлена на российском рынке, но её можно купить в Скандинавии и Польше – представил новую серию наушников-вкладышей Flye Sport Collection, предназначенную для тех, кто занимается активными, в том числе, экстремальными, видами спорта.

 

В линейке несколько моделей, сконструированных с учётом особенностей таких спортивных дисциплин, как, например, скоростной спуск на горных велосипедах или фрирайд. По словам представителей компании-производителя, наушники были протестированы на трассах Скалистых гор (Rocky Mountains).

 

Модель Flye Sport Rush позволяет слушать музыку без подзарядки в течение десяти часов. Это первое фирменное действительно беспроводное решение. Наушники имеют защиту от влаги IPX5, встроенный микрофон для громкой связи в режиме hands-free, и футляр для подзарядки, обеспечивающий дополнительные 26 часов использования. Наушники Flye Sport Fit имеют более ёмкий аккумулятор (12 часов на одной зарядке плюс ещё 36 часов при использовании подзаряжающего футляра), могут подключаться по Bluetooth к нескольким устройствам. Провод наушников отражает свет – полезная функция для тех, кто любит совершать пробежки в тёмное время суток. Flye Sport обеспечивают возможность заниматься водными видами спорта: защита IPX7 означает, что пользователь может, не снимая наушники, в течение получаса находиться под водой на глубине до 0,9 м. Наконец, модель Flye Sport Burst (самая дешёвая из всех новинок – её розничная цена составляет чуть менее 40 долларов США) имеет защиту от влаги IPX5, рассчитана на 10 часов автономной работы, а технология BurstCharge обеспечивает дополнительный час прослушивания музыки после всего пятиминутной подзарядки наушников.

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