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Наушники Cleer: 100 часов на одной подзарядке


19.08.2019 13:06

 

 

Американская компания Cleer пополнила свой ассортимент четырьмя новыми моделями аудио устройств. Это беспроводные (TW) наушники-вкладыши с функцией шумоподавления Ally Plus, модель с поддержкой Google Assistant Flow II, Bluetooth-наушники Enduro 100, специально разработанные для длительного ношения, а также переносной «умный» динамик Halo с Google Assistant.

 

В отличие от базовых Ally, Ally Plus – модель с активным шумоподавлением, Разработчики улучшили качество звучания наушников благодаря применению усовершенствованной технологии Beamforming и 10-миллиметровых неодимовых драйверов. Наушники Flow II способны проработать до 20 часов с активированным режимом шумоподавления; всего пяти минут подзарядки хватит на час работы. Наушники поддерживают голосовой интерфейс Google Assistant.

 

Одна из главных новинок - Enduro 100. Это Bluetooth-наушники с сертификацией Hi-Res Audio. Единожды зарядив их, слушать музыку можно целых 100 часов. Функция быстрой подзарядки «подарит» ещё 13 часов работы – для этого достаточно заряжать наушники в течение всего пяти минут.

 

Ещё одно интересное устройство – носимая акустическая система Halo с Google Assistant. Производитель заявляет, что по звуковым характеристикам Halo не уступает двухканальным аудиосистема большего размера. Динамики устройства направлены вверх, в сторону пользователя, поэтому их звук не мешает окружающим. Все новинки появятся в продаже на сайте компании-производителя и на Amazon.com до конца августа 2019 года.

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