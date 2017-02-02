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Наушники Denon AH-D7200 – флагман комфорта


02.02.2017 12:00

 

 

Компания DENON представляет новую флагманскую модель наушников AH-D7200. Разработанные для самых взыскательных меломанов, для которых наушники это прожде всего удовольствие от прослушивания музыки, AH-D7200 представляют собой уникальное сочетание опыта разработок компании DENON на протяжении более чем 50 лет и самых инновационных технологий.

В классическом, как может показаться на первый взгляд, дизайне AH-D7200, почти каждый элемент является абсолютно новым - от уникальных динамиков Denon FreeEdge из композитного нано-волокна до корпусов из натурального  ореха. Даже амбушюры изготовлены из новых материалов и обшиты мягкой кожей для более высокого уровеня комфорта!

Сердцем наушников AH-D7200 являются 50 мм динамики FreeEdge с диафрагмой, изготовленной из композитного нано-волокна, выбранного из-за  его большой жесткости и малой массы. Этот материал обеспечивает точный и чистый звук без каких-либо искажений, а также обладает эффектом само-демпфирования, для устранения нежелательных резонансов внутри диафрагмы. Динамики закреплены на специальной кольцевой платформе для подавления вибраций.

В магнитной системе данных динамиков применены звуковые катушки из материала CCAW (алюминиевые проводники с медным покрытием), для максимального облегчения подвижной системы. Также использованы очень мощные (более 1 Тесла) неодимовые магниты для увеличения линейности и скорости работы.

Для чашек наушников использован натуральный орех, плотная древесина которого не только хорошо демпфирует внутренние резонансы и отражения звука, но и обеспечивает хорошую изоляцию от внешнего шума.  

Элегантный и утончённый каркас оголовья выполнен из литого алюминия и дополнен вставками из мягкой овечьей кожи. Амбушюры из пены с эффектом памяти также обшиты мягкой кожей и обеспечивают высочайший комфорт при длительном использовании. Вес наушников без кабеля составляет всего 385 грамм.

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