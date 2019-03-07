07.03.2019 06:00

Наушники новой серии GC от Denon – беспроводная модель AH-GC30 с активным шумоподавлением; проводные AH-GC25NC с активным шумоподавлением и беспроводные AH-GC25W.

При создании наушников AH-GC30 и AH-GC25NC применена запатентованная технология драйверов FreeEdge. За счёт поршневого режима работы динамиков новинки более детально и чисто воспроизводят высокие частоты, обеспечивают более глубокий бас и передают больше нюансов в построении звуковой сцены. Благодаря технологии передачи данных AptX HD беспроводные AH-GC30 и AH-GC25W передают музыку с качеством звука выше, чем у традиционных CD-дисков. Имеется возможность прямого подключения наушников через USB кабель к компьютеру или ноутбуку.

Система активного шумоподавления нового поколения предусматривает использование двух микрофонов на каждом наушнике. Три режима шумоподавления включают варианты «Город», устраняющий уличный шум, «Офис» – он оптимален для прослушивания музыки на рабочем месте, и «Полет» – надев наушники на борту самолёта, вы перестанете слышать шум двигателей. Ещё один режим, Ambient Monitor, при его активации позволяет слышать окружающий звук через встроенные микрофоны.