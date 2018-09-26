26.09.2018 12:30

Новая модель пополнила так называемую «деревянную» серию – корпуса наушников, представленных в этой линейке, сделаны из натурального дерева. В случае с AH-D9200 дизайнеры немного изменили «правила игры», взяв вместо ореха (именно он используется для производства другой топовой модели, AH-D7200), японский бамбук.

Выбор материала обусловлен его уникальными свойствами гасить нежелательные вибрации. Устранению резонансов способствуют и высокоэффективные фирменные 50-миллиметровые драйверы FreeEdge с диафрагмой из нановолокна. Диафрагмы контролируются сверхмощными магнитами из сплава неодима, железа и бора.

Каждые наушники по-своему уникальны благодаря природному «рисунку» на чашках. Как и положено флагману, AH-D9200 собираются исключительно вручную на фабрике Denon Shirakawa Audio Works, расположенной неподалеку от Токио.