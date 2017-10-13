Наушники Focal Clear

13.10.2017 11:06 Накладные наушники Focal Clear открытого типа по достоинству оценят аудиофилы. По заверениям производителя, новая референсная High End модель – одна из лучших на рынке. Конструкторы использовали широкополосные динамики нового поколения с M-образной диафрагмой и медной звуковой катушкой: благодаря этому удалось улучшить динамику и добиться полностью контролируемого баса – даже на больших уровнях громкости. Амбушюры наушников – из перфорированной микрофибры, ею же отделано оголовье. В комплект поставки входят три кабеля, один длиной 1,2 м с разъёмом 3.5 мм stereo jack и два по 3 м, с разъёмом 6.35 мм stereo jack и с XLR штекером. Для удобства ношения и хранения предусмотрен жёсткий футляр с ложементом, предохраняющий наушники от повреждений; он компактный, но в то же время здесь достаточно места для трёхметрового кабеля. Связанные новости: Всероссийская премьера: Focal Scala Utopia Evo - 10.10.2017 16:22 Focal: беспроводные наушники Spark Wireless - 02.08.2017 16:00 Focal: акустические системы для Dolby Atmos - 18.07.2017 17:00 Вернуться к списку новостей