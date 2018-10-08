При разработке этой модели инженеры Focal внедрили сразу несколько инноваций, позволивших повысить качество воспроизведения звука. Широкодиапазонный драйвер из алюминиево-магниевого сплава с диффузором M-формы обеспечивает чёткий отклик во всём частотном диапазоне и является основой для динамичного звучания наушников. Бескаркасная звуковая катушка имеет минимальный вес, но обладает достаточной жёсткостью для воспроизведения мельчайших деталей при любом уровне громкости. Наушники Focal Elegia хорошо справляются с самой разнообразной музыкой, а наилучшее звучание достигается при их использовании с портативным плеером аудиофильского класса.