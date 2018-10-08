Наушники Focal Elegia
Elegia – первые аудиофильские наушники закрытой конструкции от Focal. Они удобны и эргономичны и обеспечивают отличную звукоизоляцию.
При разработке этой модели инженеры Focal внедрили сразу несколько инноваций, позволивших повысить качество воспроизведения звука. Широкодиапазонный драйвер из алюминиево-магниевого сплава с диффузором M-формы обеспечивает чёткий отклик во всём частотном диапазоне и является основой для динамичного звучания наушников. Бескаркасная звуковая катушка имеет минимальный вес, но обладает достаточной жёсткостью для воспроизведения мельчайших деталей при любом уровне громкости. Наушники Focal Elegia хорошо справляются с самой разнообразной музыкой, а наилучшее звучание достигается при их использовании с портативным плеером аудиофильского класса.
Технические характеристики новинки: сопротивление 35 Ом, чувствительность 105 дБ SPL / 1 мВ на 1 кГц, частотный диапозон 5 Гц - 23 кГц. Оголовье наушников отделано натуральной кожей и микрофиброй с перфорацией; дужка из алюминиевого сплава адаптирована к форме головы. В комплект входит жёсткий кофр для хранения, кабель длиной 1,2 м с разъёмом stereo jack 3,5 мм, а также переходник 3,5 мм stereo jack на 6,35 мм stereo jack.
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